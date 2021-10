Senonches Senonches Eure-et-Loir, Senonches Soirée réunionnaise Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Soirée réunionnaise Senonches, 6 novembre 2021, Senonches. Soirée réunionnaise 2021-11-06 19:30:00 – 2021-11-06 00:00:00

Senonches Eure-et-Loir Senonches A ne pas manquer, soirée réunionnaise où l’ambiance sera hot, hot, hot…dîner avec au menu : rougail saucisse /riz accompagné de ses épices ‘caliente” ou pas ! et dessert. Un verre de rhum planteur sera offert pour ouvrir les papilles. Bienvenue au soleil des tropiques.

dernière mise à jour : 2021-10-16

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville 48.56002#1.03901