Samedi 5 mars 2022, l'Association Le Phare de l'Eyre en partenariat avec l'Association Réunionnaise des Amies et Connaissances de l'Aquitaine (A.R.A.C.A), organisent une journée sur la thématique de "La Réunion". De 10h à 12h : divers ateliers (gratuit) À partir de 20h, à la salle des fêtes : soirée réunionnaise – repas et ambiance réunionnaise. Tarifs : 22 € pour les adhérents – 32 € non adhérents Inscription obligatoire avant le 28 février. Nombre de place limité

