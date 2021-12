Soirée Réunionnaise avec Sonatine & After Mayola, 22 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le samedi 22 janvier 2022

de 19h30 à 00h00

payant

Samedi 22 janvier, voyagez dans l’océan indien avec Sonatine et After Mayola à travers un répertoire composé de chansons et mélodies de l’île de la Réunion.

20h30 | Concert de SONATINE

DISTRIBUTION

Sami Pageaux-Waro – chant, kora

Alexandre Herer – piano, Fender Rhodes

Christian Fromentin – violon

La rencontre entre Alexandre Herer et Sami Pageaux-Waro a eu lieu sur l’île de la Réunion, autour de leurs musiques respectives, la création contemporaine pour Alexandre Herer, la musique traditionnelle, les rythmes indiens et réunionnais pour Sami Pageau-Waro, le jazz et l’improvisation pour les deux. Le répertoire de Sonatine a été imaginé par Sami, mélangeant compositions personnelles et collectages divers au sein de répertoire de la méditerranée, du Maghreb à l’Europe Centrale, avec le bagage traditionnel réunionnais en filigrane. Il était naturel de rencontrer Christian Fromentin, violoniste et mélodiste spécialiste de ces répertoires, notamment Turcs et du Moyen Orient. Le Fender Rhodes froid et éthéré d’Alexandre, tout comme la kora de Sami, transformée en un instrument chromatique, ainsi que le violon brut de Christian, créent un son acoustique singulier pour ce type de répertoire, où les percussions, d’habitude très présentes, sont seulement suggérées.

22h | After Mayola (blues de la Réunion)

DISTRIBUTION

Jean-Didier Hoareau – chant, percussions

Sami Pageaux-Waro – chant, kora

Et leurs invités

Pour les Waro, le Maloya (blues de la Réunion) se pratique en famille ! Pour cet after dirigé par Jean-Didier Hoareau, il s’entoure notamment de son cousin Sami Pageaux-Waro (fils du légendaire Danyèl Waro) et propose un voyage dans l’océan indien à travers un répertoire composé de chansons et mélodies de l’île de la Réunion.

D’autres surprises et invités à venir.

Tout au long de la soirée, ne manquez pas le dîner créole au restaurant du 360 !

Contact : https://le360paris.com/

Concert

Date complète :

2022-01-22T19:30:00+01:00_2022-01-22T00:00:00+01:00