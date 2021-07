Aix-en-Provence Sunset Café Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Soirée Retro Dance 90-2000 Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

En attendant le retour des Soirées Karaoké, le Sunset vous propose tous les jeudis un retour dans le temps avec une Soirée Retro Dance 90′ – 2000 Gala, Snap , Haddaway , Eminem , PitBull , Les Spice Girls, Shakira, Fatal Bazooka , Bruno Mars, Dr Alban, Britney Spears , Black Eyed Peas , Destiny’s Chıld ou encore Aqua…revivez le son dance des années 90 le temps d’une soirée. Entrée gratuite dés 21h00.

Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

