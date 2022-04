Soirée Retr’Hollywood Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

L’association VO Belles Stars organise une soirée sur le thème du rétro et d’Hollywood, au centre socioculturel St-Exupéry. Code vestimentaire : vintage année 20 ou tenue de soirée Renseignements et inscriptions 06 80 98 82 60 ou [vo.belles.stars@gmail.com](mailto:vo.belles.stars@gmail.com) Nombre de places limité

Sur inscription

2022-04-16T19:00:00 2022-04-16T23:00:00

