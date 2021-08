Soirée “Retours de plage en culture” Tréguier, 18 août 2021, Tréguier.

Soirée “Retours de plage en culture” 2021-08-18 19:00:00 – 2021-08-18 21:30:00

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

Du 14 juillet au 18 août, tous les mercredis, de 19h à 21h30 venez vous détendre, vibrer au rythme de musiques d’ici et d’ailleurs, de fanfares, de bagad, de spectacles burlesques…

Sur le Terte, face à la cathédrale.

Pass sanitaire (certificat de vaccination, test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou certificat de rétablissement du Covid-19) et port du masque obligatoires.

Programme : Badag de Perros, The Magic Beam Sisiters & Robert (Swing Boogie Woggie), Le Bour-Brodos (musique bretonne), Les Goulus-La fanfare improvisée, Lulu Jazz Band (fanfare New Orléan).

+33 2 96 92 31 25

dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose