Soirée « Retours de plage en culture » Tréguier, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Tréguier.

Soirée « Retours de plage en culture » 2021-07-28 – 2021-07-28

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

Du 14 juillet au 18 août, tous les mercredis, de 19h à 21h venez vous détendre, vibrer au rythme de musiques d’ici et d’ailleurs, de fanfares, de bagad, de spectacles burlesques… Rue Colvestre, place du Martray et rue Berthellot (dans le bas de la ville), des artistes se produiront devant les terrasses des restaurants et cafés. Spectacles offerts par la ville de Tréguier.

Programme : Bagad de Tréguier, Trio Manitrou (musique de rue), The Magic Beam Sisiters & Robert (Swing Boogie Woggie), Jack & Jills (Jazz swing) et Launay-Savidan (duo de sonneurs).

+33 2 96 92 31 25

Du 14 juillet au 18 août, tous les mercredis, de 19h à 21h venez vous détendre, vibrer au rythme de musiques d’ici et d’ailleurs, de fanfares, de bagad, de spectacles burlesques… Rue Colvestre, place du Martray et rue Berthellot (dans le bas de la ville), des artistes se produiront devant les terrasses des restaurants et cafés. Spectacles offerts par la ville de Tréguier.

Programme : Bagad de Tréguier, Trio Manitrou (musique de rue), The Magic Beam Sisiters & Robert (Swing Boogie Woggie), Jack & Jills (Jazz swing) et Launay-Savidan (duo de sonneurs).

dernière mise à jour : 2021-07-20 par