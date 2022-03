Soirée Réso La Borie Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

La Borie, le lundi 25 avril à 19:00

Nous sommes ravi de vous annoncer le retour des **soirées Réso**. Pour cette première de l’année, on vous propose de découvrir ou redécouvrir le **parrainage** ! Lauréates et Lauréats, profitez de ce moment convivial pour **créer et consolider votre réseau**. Au programme : > 19h – Présentation du parrainage et témoignages > 19h30 – Apéritif Réseau **Lieu :** Restaurant La Borie, 4 Rue Jean Jaurès, 26800 Portes-lès-Valence **Inscription obligatoire**

L’évènement réseau des entrepreneurs Initiactive 26 07 ! La Borie 4 Rue Jean Jaurès, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme

