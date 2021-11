Marseille Casa Consolat Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée RESISTANCE SONORE Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

RESISTANCE SONORE — Rendez-vous mensuel de musique du monde Entre Atlantique noir et Blues méditerranéen sous la direction de Matteo Nocera – VENDREDI 12 NOVEMBRE → Terres d’emigration : Cape Vert et Sicile Pour commencer notre revue musicale mensuelle, nous vous proposons un voyage entre les iles du Cape Vert et de la Sicile. Deux terres de migration et de saudade, où la fête se teinte d’amour et de mémoire de ses propres racines. Matteo Nocera à la batterie Luisa Briguglio au chant Yannick Nolting à la basse Wim Welker à la guitare 20h : Dj Set de Costegno caribe mediterraneo 21h30 : Concert [https://m.soundcloud.com/matteo-nocera-2](https://m.soundcloud.com/matteo-nocera-2) [https://youtu.be/TdDxpiDR79k](https://youtu.be/TdDxpiDR79k) #italiedusud #funana #chansonsicilienne #funk #afro #musiquecapevertienne Infos pratiques: 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Dj Set 20h – Concert 21h30 Entrée à prix libre – prix conseillé 5€ Restauration sur place

