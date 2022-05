Soirée résilience et handicap CONFÉRENCE D’AXEL ALLETRU Cinéma CGR Albi Les Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Il reviendra sur son parcours de sportif avant et après son accident survenu en 2010. Paraplégique à vingt ans, il expliquera comment il a réussi à se réadapter, à se reconstruire physiquement et mentalement et réussir en natation handisport. Il évoquera aussi son retour au sport mécanique et sa victoire en buggy au Paris-Dakar 2020. Résilience, dépassement de soi, esprit d’équipe et engagement seront les fils conducteurs de cette rencontre riche en échanges et en partage. esprit-tarnais.fr 06 81 40 99 27 L’association albigeoise L’Esprit tarnais, réseau social, économique et solidaire, propose une soirée exceptionnelle en présence d’Axel Alletru, pilote auto et athlète de haut niveau. Cinéma CGR Albi Les Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

