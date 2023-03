Soirée repas Salle multi-activités, 25 mars 2023, Eymet .

Soirée repas

Avenue du maréchal de Lattre de Tassigny Salle multi-activités Eymet Dordogne Salle multi-activités Avenue du maréchal de Lattre de Tassigny

2023-03-25 – 2023-03-25

Salle multi-activités Avenue du maréchal de Lattre de Tassigny

Eymet

Dordogne

13 13 EUR Le comité de jumelage d’Eymet vous invite à leur soirée repas au profit d’un voyage scolaire en Italie.

Le repas sera servi au son de l’orchestre du collège et du Trèfle Gardonnais.

Au menu :

Apéritif

Assiette du charcutier

Poulet au chianti avec polenta

Salade et fromage

Panna cotta au limoncello

Vin et café

Apportez vos couverts

Pierre Sartori sera également présent et présentera son recueil de poésie « Passion Venise ».

+33 6 07 74 32 65

Salle multi-activités Avenue du maréchal de Lattre de Tassigny Eymet

