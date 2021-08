Scharrachbergheim-Irmstett Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin, Scharrachbergheim-Irmstett Soirée repas gastronomique et vins Scharrachbergheim-Irmstett Scharrachbergheim-Irmstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Scharrachbergheim-Irmstett

Soirée repas gastronomique et vins Scharrachbergheim-Irmstett, 16 octobre 2021, Scharrachbergheim-Irmstett. Soirée repas gastronomique et vins 2021-10-16 19:30:00 – 2021-10-16

Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin Scharrachbergheim-Irmstett EUR 5 plats – amuses-bouches / 2 entrées / 1 plat / fromage / dessert en mettant en avant les produits nobles Alsaciens. Commentaires et sélection de 5 vins (Alsace et régions Françaises) – Jean-Claude SCHELL – J’CEPAGES +33 6 24 39 63 38 5 plats – amuses-bouches / 2 entrées / 1 plat / fromage / dessert en mettant en avant les produits nobles Alsaciens. Commentaires et sélection de 5 vins (Alsace et régions Françaises) – Jean-Claude SCHELL – J’CEPAGES dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Scharrachbergheim-Irmstett Autres Lieu Scharrachbergheim-Irmstett Adresse Ville Scharrachbergheim-Irmstett lieuville 48.59371#7.49661