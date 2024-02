Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais, samedi 27 avril 2024.

Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais Dordogne

Samedi 27 avril à La Roche-Chalais (salle de spectacle)

Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double.

Repas sur réservation, tarif 15€ le concert et 27 € le repas et concert.

Renseignements 06.08.51.91.98 ou 06.81.94.73.53

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

