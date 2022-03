Soirée Repas Dansant Le Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy Catégories d’évènement: Le Vignon-en-Quercy

Soirée Repas Dansant Salle Rémondet Les quatre routes du Lot Le Vignon-en-Quercy

2022-03-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26

Le Vignon-en-Quercy Lot Le Vignon-en-Quercy 22 EUR Au Vignon en Quercy, un repas dansant s’organise : choucroute garnie et l’orchestre Quercy Mélodie vont vous distraire tout’une soirée.

Réservations obligatoires au : 07 88 43 36 96 ou au : 06 72 28 39 49 soiréechoucroute

Salle Rémondet Les quatre routes du Lot Le Vignon-en-Quercy

