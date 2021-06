Soirée repas concert – Simon Goldin Port-Lesney, 12 juin 2021-12 juin 2021, Port-Lesney.

Soirée repas concert – Simon Goldin 2021-06-12 20:00:00 – 2021-06-12 Hôtel-restaurant L’Edgar 10, rue Edgar Faure

Port-Lesney Jura

Simon Goldin offre un répertoire de chansons ponctué des migrations qui ont marqué sa vie. À visage découvert, il aborde les thèmes de l’amour et des laissés pour compte, dans un langage moulé sur la source de ses inspirations. Il est né à Montréal en 1976. Il griffonne ses premiers textes dès l’adolescence. La beauté des textes et le lyrisme romantique des classiques de la littérature grecque l’impressionnent profondément. Ils le guident dans son apprentissage de l’écriture.

Enfant, il se laisse imprégner des airs mélancoliques et douloureux de Nina Simone qu’il entend à la maison. Il y trouve la grâce des plaisirs qui font mal, toujours présente dans ses chansons.

Fils d’une époque culturelle en pleine effervescence, Simon se passionne plus tard pour la poésie brute et authentique des grands auteurs comme Latraverse, Vigneault, Desjardins et Renaud. Il mène une vie en deux temps : hivers montréalais, occupés à traîner dans les cafés pour écrire, et à se frotter au dur univers musical des bars underground. Étés maritimes, en Gaspésie dans le petit village de Saint-Léandre derrière Matane, où il trouve la joie de composer les premières chansons de son répertoire.

Il fuit l’embourgeoisement de son quartier d’origine, le Plateau Mont-Royal, pour aller s’échouer au fond de Saint-Henri, dans le sud-ouest de Montréal. Plongé dans l’estuaire anglophone de la métropole, il se mêle avec enchantement à cet univers musical bouillonnant. Naît alors véritablement l’artiste qu’il est devenu.

