SOIRÉE REPAS CONCERT Nébian, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nébian.

SOIRÉE REPAS CONCERT 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 23:00:00

Nébian Hérault Nébian

À partir de 19h, au restaurant Ô Tour de la Table, repas concert avec les Ladybird’z. Les Ladybird’z, un répertoire de reprises rythm’n blues soul et funk servi par cinq musiciennes, qui rassemble de grands talents : Tina Turner, Otis Redding, Wilson Picket, Prince, James Brown, Aretha Franlin, Jackson Five, Janis Joplin… Sur scène ces cinq drôles de dames, savent avec bonheur faire partager à leur public, leur énergie, leur passion et leurs émotions.

Tarif : 35€ entrée + plat + dessert + animation musicale. Réservation obligatoire.

+33 4 67 96 09 50

