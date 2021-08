Lesgor Lesgor Landes, Lesgor Soirée repas-concert Lesgor Lesgor Catégories d’évènement: Landes

Lesgor

Soirée repas-concert Lesgor, 14 août 2021, Lesgor. Soirée repas-concert 2021-08-14 – 2021-08-14

Lesgor Landes Lesgor 6 EUR Le Cercle Lou Carriou accueille à 19h le groupe Alerte à Malibu en concert à Lesgor ! Repas :

Crudités de saison

Entrecôte/Frites

Fromage – Glace – Café Réservation conseillée jusqu’au 11 août dimanche 11 août !! Le Cercle Lou Carriou accueille à 19h le groupe Alerte à Malibu en concert à Lesgor ! Repas :

Crudités de saison

Entrecôte/Frites

Fromage – Glace – Café Réservation conseillée jusqu’au 11 août dimanche 11 août !! +33 5 58 97 11 54 Le Cercle Lou Carriou accueille à 19h le groupe Alerte à Malibu en concert à Lesgor ! Repas :

Crudités de saison

Entrecôte/Frites

Fromage – Glace – Café Réservation conseillée jusqu’au 11 août dimanche 11 août !! Cercle Lou Carriou dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lesgor Autres Lieu Lesgor Adresse Ville Lesgor lieuville 43.85325#-0.90082