Soirée repas concert – Immortel Hallyday Port-Lesney, 19 juin 2021-19 juin 2021, Port-Lesney.

Soirée repas concert – Immortel Hallyday 2021-06-19 – 2021-06-19 Restaurant l’Edgar 10, rue Edgar Faure

Port-Lesney Jura

Repas-concert américain à l’occasion de la fête de la musique. Avec Yohvis et The immortel tribute band. IMMORTEL Tribute Hallyday est un groupe en hommage à Johnny Hallyday indépendant et 100% live. Qualité musicale, bonne humeur et surtout ROCK N’ ROLL au rdv !

Réservation obligatoire.

Repas-concert américain à l’occasion de la fête de la musique. Avec Yohvis et The immortel tribute band. IMMORTEL Tribute Hallyday est un groupe en hommage à Johnny Hallyday indépendant et 100% live. Qualité musicale, bonne humeur et surtout ROCK N’ ROLL au rdv !

Réservation obligatoire.