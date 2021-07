Pampelonne Pampelonne Pampelonne, Tarn Soirée repas /concert avec PIERRE ANTOINE Pampelonne Pampelonne Catégories d’évènement: Pampelonne

Tarn

Soirée repas /concert avec PIERRE ANTOINE Pampelonne, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Pampelonne. Soirée repas /concert avec PIERRE ANTOINE 2021-07-16 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-16 22:00:00 22:00:00

Pampelonne Tarn Pampelonne EUR 10 12 PIERRE ANTOINE est un chanteur /compositeur qui nous amène dans son monde à travers son piano et sa belle voix grave. sigridagneta@gmail.com +33 6 21 79 75 64 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Pampelonne, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Pampelonne Adresse Ville Pampelonne lieuville 44.11241#2.25