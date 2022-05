Soirée repas-concert avec les Serial Zikeurs Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Soirée repas-concert avec les Serial Zikeurs Monflanquin, 19 juillet 2022, Monflanquin. Soirée repas-concert avec les Serial Zikeurs La Marmaille 2 Carrefour de Fer Monflanquin

2022-07-19 19:00:00 – 2022-07-19 La Marmaille 2 Carrefour de Fer

Monflanquin Lot-et-Garonne Concert-repas avec les Serial Zikeurs, groupe Pop-Rock à l’énergie débordantes! La réservation est fortement conseillée pour les personnes qui souhaitent dîner sur place. Concert-repas avec les Serial Zikeurs, groupe Pop-Rock à l’énergie débordantes! La réservation est fortement conseillée pour les personnes qui souhaitent dîner sur place. +33 5 53 40 97 58 Concert-repas avec les Serial Zikeurs, groupe Pop-Rock à l’énergie débordantes! La réservation est fortement conseillée pour les personnes qui souhaitent dîner sur place. Marc Brun (site web Serial Zikeurs)

La Marmaille 2 Carrefour de Fer Monflanquin

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Monflanquin Adresse La Marmaille 2 Carrefour de Fer Ville Monflanquin lieuville La Marmaille 2 Carrefour de Fer Monflanquin Departement Lot-et-Garonne

Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monflanquin/

Soirée repas-concert avec les Serial Zikeurs Monflanquin 2022-07-19 was last modified: by Soirée repas-concert avec les Serial Zikeurs Monflanquin Monflanquin 19 juillet 2022 Lot-et-Garonne Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne