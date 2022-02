soirée repas concert avec CHARLAZ TRIO Luxey Luxey Catégories d’évènement: Landes

Luxey

soirée repas concert avec CHARLAZ TRIO Cercle de l'Union 11 place Saint-Roch Luxey

2022-02-12

Luxey Landes Luxey REPAS À 20 H / MENU : 15 €

Soupe butternut chorizo /Axoa de veau, pommes de terre

Gâteau basque, café

Réservation indispensable 05 58 08 05 01

22 H : Concert gratuit de CHARLAZ

Rockabilly Swing Rock des années 50

Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene Vincent, les Stray Cats, la bande originale de « Pulp Fiction »…

Depuis plus de 20 ans, les 3 musiciens de Charlaz écument tout le Sud-Ouest de bars en festivals. Le répertoire très axé sur le Rock’n Roll 50′ intègre aussi bien du vieux Swing que des adaptations étonnantes de morceaux plus contemporains.

Cercle de l’Union 11 place Saint-Roch Luxey

