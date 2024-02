Soirée repas-concert avec Alias ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, samedi 24 février 2024.

Soirée repas-concert avec Alias ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

ALIAS est né de la rencontre entre trois musiciens de la Vallée des Gaves. Une trompette (Seb), des percussions (Max), une guitare et une voix (Vanaïssa). Depuis peu, une nouvelle voix aux couleurs flamenco s’est intégrée au groupe, en la personne de Charlotte, qui apporte une douceur supplémentaire et donne une harmonie nouvelle à ce projet.

Un combo éclectique entre rumba, jazz et folk sur un répertoire de variété de divers horizons vous attend lors de cette soirée.

Nous vous accueillerons à partir de 19 heures 30 pour vous servir le repas à 20 heures, avec un menu à 25 € par personne, sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:30:00

fin : 2024-02-24

ARRENS-MARSOUS 41 route des Bordères

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@lepicdepan.com

L’événement Soirée repas-concert avec Alias Arrens-Marsous a été mis à jour le 2024-02-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65