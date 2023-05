Soirée rentrée littéraire à la médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée rentrée littéraire à la médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras, 23 mai 2023, Paris. Le mardi 23 mai 2023

de 18h00 à 21h30

.Public adultes. gratuit

Rentrée littéraire en association avec HARMONIA MUNDI Livre Soirée rentrée littéraire : romans et récits,

littérature traduite ou francophone, des éditeurs présentent les textes qu’ils

ont choisi de publier pour la rentrée littéraire 2023. En association avec

HARMONIA MUNDI Livre, leur diffuseur. Projection du film de présentation de

18h00 à 19h30 puis rencontres et discussions autour d’un cocktail. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR

DR Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Duras Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée rentrée littéraire à la médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 2023-05-23 was last modified: by Soirée rentrée littéraire à la médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 23 mai 2023 Médiathèque Marguerite Duras Paris,Paris

Paris Paris