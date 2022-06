Soirée rencontre projection en présence de Daniel Schlosser : En quête des nouveaux herboristes Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: 68130

Soirée rencontre projection en présence de Daniel Schlosser : En quête des nouveaux herboristes
Altkirch, 9 juin 2022

Les nouveaux paysans herboristes, qui tentent de faire rétablir le métier d'herboriste, leur diplôme a été supprimé en 1941, et n'a jamais été rétabli. Pourquoi l'usage des plantes médicinales -qui connaît un véritable engouement des publics- recouvre aujourd'hui une réalité hétérogène, parfois sujette à confusion, alors qu'il n'existe pas de statut officiel en France. Quelles sont les difficultés et les motivations de ceux et celles qui veulent renouer avec les plantes médicinales ?

Soirée Rencontre – En présence de Daniel Schlosser.
+33 6 24 56 11 14

