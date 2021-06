Paris Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Soirée rencontre pour le groupe Laudato si Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 29 juin à 20h30, au centre paroissial avec les collégiens de La Bruyère-Sainte Isabelle qui ont travaillé sur l’encyclique. Église Saint-Pierre de Montrouge 82 avenue du Général-Leclerc, Paris Paris Paris

2021-06-29T20:30:00 2021-06-29T22:30:00

