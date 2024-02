Soirée rencontre « L’Eau, on est tous concernés ! » Richelieu, samedi 16 mars 2024.

Soirée rencontre « L’Eau, on est tous concernés ! » Richelieu Indre-et-Loire

Samedi

Projection du film « De l’eau jaillit le feu », un documentaire de Fabien Mazzocco.

Moment de partage et table ronde sur le thème de l’eau, sa gestion et sa répartition, avec l’intervention d’élus locaux, du Syndicat de Rivières Val de Vienne et d’agriculteurs irrigants.

Projection du film « De l’eau jaillit le feu », un documentaire de Fabien Mazzocco.

A l’issue de la projection, moment de partage et table ronde sur le thème de l’eau, sa gestion et sa répartition, avec l’intervention d’élus locaux, du Syndicat de Rivières Val de Vienne et d’agriculteurs irrigants.

Il s’agira de mieux cerner la problématique de l’eau et d’en comprendre les enjeux grâce aux témoignages des différents acteurs. Car avec l’eau, on est tous concernés !

Un pot de convivialité clôturera cette rencontre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Cinéma Le Majestic 26 Rue Henri Proust

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Soirée rencontre « L’Eau, on est tous concernés ! » Richelieu a été mis à jour le 2024-02-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme