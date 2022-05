Soirée rencontre | Jean Cagnard & Musique en Mouvement théâtre de la Maison d’Elsa Jarny Catégories d’évènement: Jarny

théâtre de la Maison d’Elsa, le vendredi 6 mai à 19:30

Soirée en 3 parties 1ère partie Emilie Škirjelj, Tom Malmendier et Christine Abdelnour. 2ème partie Violaine Gestalder, Jean-Sebastien Mariage et Loris Binot. 3ème partie Duo Krči (Emilie Škrijelj et Loris Binot) accompagné de l’auteur Jean Cagnard.

Plein tarif 12€ | Tarifs réduits 10€ 9€ 5€

Vendredi 6 mai nous vous convions à une soirée où Jean Cagnard rencontre Musique en Mouvement, événement autour des musiques jazz et improvisées. théâtre de la Maison d’Elsa 54800 Jarny Jarny Meurthe-et-Moselle

2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T22:00:00

