Une soirée de rencontre et de partage à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » dernier opus de la saga des César, en présence des auteurs, Bernard Montaud et Sanjy Ramboatiana.

10 CHF participation aux frais

Depuis notre naissance on nous inculque en permanence que le but c’est d’être parfait, pour être heureux … Et pourtant, accueillir son imperfection c’est la nouvelle perfection. Forum Rue du Village Suisse 14 Genève Jonction

