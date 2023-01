Soirée reggea night Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Soirée reggea night BAGNERES-DE-BIGORRE à L'Alamzic (place du Foirail) Bagnères-de-Bigorre

2023-02-18

2023-02-18 – 2023-02-18

à L’Alamzic (place du Foirail) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Tarifs : 15;80€

https://cartelbigourdan.festik.net/ Movement et Le Cartel Bigourdan vous présentent à l’AlamZic leur 10ème Reggae Night avec les groupes Wedding Dub & Solo Banton, Wailint Trees, Hertical Heights. La salle de concert Bagnéraise accueille sa traditionnelle soirée hivernale, rendez-vous incontournable des aficionados de reggae. à L’Alamzic (place du Foirail) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

