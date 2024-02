SOIRÉE REGGAE DUB DUB SHEPHERDS X JUNIOR ROY X FABASSTONE + E.D.S SOUND SYSTEM MJC Contre-Courant Belleville-sur-Meuse, samedi 17 février 2024.

SOIRÉE REGGAE DUB DUB SHEPHERDS X JUNIOR ROY X FABASSTONE + E.D.S SOUND SYSTEM MJC Contre-Courant Belleville-sur-Meuse Meuse

Samedi

SAMEDI 17 FÉVRIER

SOIRÉE | 21H 3H | REGGAE + DUB

GRANDE SALLE OUVERTURE DES PORTES 20H30

DUB SHEPHERDS & JUNIOR ROY & FABASSTONE (BAT RECORDS) + E.D.S SOUND SYSTEM

Les Dub Shepherds, musiciens au look improbable, mettent autant d’énergie à produire leur identité sonore qu’à enflammer le dance-hall en soirée sound system. D’origine caribéenne et né d’une mère selectress, Junior Roy baigne dans la culture rasta depuis toujours et produit des titres ambitieux. Fabasstone, pionnier du DUB en France, alchimiste du Mix perpétue la tradition de réelles improvisations en direct. Énergie monstre à partager ! Les membres du collectif et sound system nancéien E.D.S Sound System ouvriront la soirée à grand coup de sound system, vinyles et dubplates exclusives. Stricly positive vibes!

12€ plein 10€ prévente 5€ réduit

Billetterie billetterie.contrecourantmjc.fr

Offre accessible pass cultureTout public

12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17

MJC Contre-Courant 2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

L’événement SOIRÉE REGGAE DUB DUB SHEPHERDS X JUNIOR ROY X FABASSTONE + E.D.S SOUND SYSTEM Belleville-sur-Meuse a été mis à jour le 2024-02-13 par OT GRAND VERDUN