Nous présenterons le clip de l’édition 2021, des photos tirées lors des passages en Kreiz-Breizh depuis 2008 et nous présenterons l’édition 2022 qui parcourra les routes bretonnes de Vitré à Vannes avec 2 passages chez nous, les mardi 24 et vendredi 27 mai. La soirée est coorganisée avec Coop Breizh et nous accueillerons avec grand plaisir Soig Sibéril qui viendra nous présenter son tout nouvel album. Nous invitons à cette soirée tous ceux qui ont participé aux précédentes éditions en achetant un kilomètre, en venant courir, en donnant un coup de main ou en faisant de la musique… C’est aussi ouvert aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur cet événement. Par souci d’organisation, merci de vous inscrire avant : [https://sondage.kaz.bzh/y8FSr57TYHS1nDcF](https://sondage.kaz.bzh/y8FSr57TYHS1nDcF) Le pass sanitaire devra également être présenté à l’entrée.

Sur réservation. Présentation du pass sanitaire à l’entrée.

Le vendredi 26 novembre à partir de 18h30, soirée Redadeg à la brasserie Coreff à Karaez pour remercier toutes celles et tous ceux qui participent à cette course ! Brasserie Coreff – Breserezh Coreff 2 place de la Gare, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

