Épinal Épinal Épinal, Vosges SOIRÉE RED GIANT Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

SOIRÉE RED GIANT Épinal, 3 décembre 2021, Épinal. SOIRÉE RED GIANT Rue Dom-Pothier PLANETARIUM Épinal

2021-12-03 – 2021-12-03 Rue Dom-Pothier PLANETARIUM

Épinal Vosges Le Planétarium d’Epinal, en partenariat avec la brasserie La Fouillotte, vous propose une soirée inédite sur le thème des étoiles géantes rouges à l’occasion de la sortie de la nouvelle bière Red Giant. En plus de la dégustation, vous suivrez les étapes de l’évolution des étoiles et explorerez la palette de couleurs qu’elles présentent. Entre leur naissance et leur fin spectaculaire, les étoiles peuvent momentanément devenir les plus grandes usines à alcool de l’Univers… Uniquement pour les personnes de plus de 18 ans, sur réservation.

03.29.35.08.02 – planetarium.secretariat88@orange.fr planetarium.secretariat88@orange.fr +33 3 29 35 08 02 Rue Dom-Pothier PLANETARIUM Épinal

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Rue Dom-Pothier PLANETARIUM Ville Épinal lieuville Rue Dom-Pothier PLANETARIUM Épinal