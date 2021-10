Béziers Béziers Béziers, Hérault SOIREE RED FRIDAY Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

2021-10-29 19:00:00 – 2021-10-29

Béziers Hérault Avant, c’était le Black Friday, maintenant ce sera le Red Friday! Avec une touche de rouge dans votre tenue, vous serez parfait!

Animation musicale assurée par Antoine Ruiz.

+33 7 86 75 93 95

