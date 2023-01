Soirée Raquettes nocturne Grust Grust Grust Catégories d’Évènement: Grust

2023-02-08 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-08 21:00:00 21:00:00

EUR 20
Sur inscription 06 47 03 49 19 ou à la Boutique Melle Flor à Luz St Sauveur
sortie raquettes accompagnée avec collation aux Cabanes des Bergers

