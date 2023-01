Soirée Raquettes et Fondue Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut

Jura

Soirée Raquettes et Fondue Foncine-le-Haut, 8 février 2023

2023-02-08

Jura Sorties raquettes en nocturne (pédestre selon enneigement) suivie d’une fondue les mercredis soir des vacances scolaires.

Départ à 18h au domaine nordique Chez Valentin, inscription avant le mardi soir au bureau de l’ESF, 35€ par adulte et 25€ jusqu’à 15 ans.

Matériel non fourni. contact@esf-foncine.com http://www.esf-foncine.com/ Foncine-le-Haut

