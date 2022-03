Soirée Rap Sound System Militant Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Soirée Rap Sound System Militant Melle, 23 avril 2022, Melle. Soirée Rap Sound System Militant Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

2022-04-23 – 2022-04-23 Café du Boulevard 2 Place René Groussard

Melle Deux-Sèvres Melle Soirée Rap Sound System Militant Samedi 23 avril au Café du Boulevard à Melle Une fois par trimestre, le café du Boulevard accueille une soiré dédiée au Rap. Organisée en partenariat avec Peoplekonsion, elle est programmée par le rappeur Skalpel, installé en Mellois 20h lancement du Sound System, le temps de dîner pour ceux qui le souhaitent 21h programmation live

À l’issue de celle-ci, c’est Open MIC la possibilité à tous les rappeurs présents, qu’ils soient programmés ou non, de prendre le micro et de livrer leurs textes Infos musiciens skalpel3000@yahoo.fr Le café propose boissons et restauration. Pensez à réserver ! Soirée Rap Sound System Militant Samedi 23 avril au Café du Boulevard à Melle 20h lancement du Sound System

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

