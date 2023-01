SOIRÉE RAP : LSKREW ET GUESTS (RAP, HIP-HOP) Olivet Olivet Olivet Catégories d’Évènement: Mayenne

Mayenne Olivet Retrouvez votre rendez-vous du Vendredi à la Voix de Garage d’Olivet Lskrew est un collectif de Hip-Hop lavallois composé de trois membres : 2 rappeurs Adn1konu et Medman, ainsi que leurs Dj/Beatmaker Manuskritch.

A mi chemin entre le rap « old school » et celui de la nouvelle génération, Lskrew vous invite à rentrer dans son univers. Ce collectif allie la plume et la technique sur des instrumentales teintées d’ombre et de lumière et dégage une énergie scénique puissante. INFOS PRATIQUES :

· Lieu : Voix de Garage

· Heure : 20h30

· Tout public

