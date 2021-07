Soirée Rap et Hip-Hop Istres, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Istres.

Soirée Rap et Hip-Hop 2021-07-29 20:00:00 – 2021-07-29 Parc Marcel Guelfucci Les Salles

Istres Bouches-du-Rhône

En partenariat avec les centres sociaux des Quartiers Sud et de la Farandole de la ville d’Istres, L’Usine vous propose un concert gratuit au Parc Marcel Guelfucci, le 29 juillet à 20h. Le skate-park d’Istres accueille Luv resval officiel, Bekar et une première partie locale : Eniah la haine.



Une soirée rap et hip-hop français à ne pas rater !



Luv Resval, jeune pousse du hip hop français, a fait une des meilleure entrée de l’année 2021 dans les charts et en stream cumulé avec son premier album Étoile noire. Son rap réunit l’ancienne et la nouvelle génération entre trap et boom bvap.



Bekar est en pleine expansion: il s’était fait remarquer en 2020 lors de la publication de Briques rouges, son dernier album studio.



Poétique ou hyperréaliste, mélancolique ou énervé, Eniah nous ramène tout simplement à la vie. Il rappe ce qu’il vit, ce qu’il voit, ce qu’il ressent !

Soirée concert proposée par le Café Musique l’Usine en partenariat avec le centre Social des Quartiers Sud et le centre social La Farandole.

Un plateau mélangeant artistes en développement local et artistes nationaux confirmés.

