Asile 404, le samedi 25 septembre à 21:00

• Micklow Kinz Parfaite imperfection du genre humain appartenant à la catégorie des canidés supérieur, son style se situe à la croisée de l’éclectisme (Rap, raggae, Trap, Rumba, Drill). En marge, de cette soirée en direct de l’asile 404, convie la communauté des gaulois refractaires et autres esprits mal animés à la découverte de son dernier EP “Youlou”. [https://www.youtube.com/watch?v=_3uuChEm2RI](https://www.youtube.com/watch?v=_3uuChEm2RI) • Dario Della Noce Avec un amour suspect pour la punchline, celle qui le doigt sur le point G et sur le malaise, Dario Della Noce livre une forme d’égotrip engagé. Après avoir commencé le rap en groupe, Dario sort 4 ep solo, dont le dernier en date : Labyrinthe. En 2021, il est sélectionné pour la finale régioale des Inouïs du Printemps de Bourges, en finale régionale du Buzz Booster et en finale du tremplin Orizon Sud. [https://www.youtube.com/watch?v=OEN6BcurTIM](https://www.youtube.com/watch?v=OEN6BcurTIM) • Les scélérats tranquilles Rap des champs ! • Barbytch Mix amer 100 pour sang gadjie pour te faire vibrer ! ♫RAP♫ Asile 404 135 rue d’Aubagne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T23:59:00

