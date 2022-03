Soirée rando Printemps Germaine, 2 avril 2022, Germaine.

Soirée rando Printemps CERF A 3 PATTES 3 Rue du pré Michaux Germaine

2022-04-02 18:00:00 – 2022-04-02 19:30:00 CERF A 3 PATTES 3 Rue du pré Michaux

Germaine Marne Germaine

A Germaine

DEPARTS POSSIBLES entre 18h et 19h30

Distance : 5 à 6 kms sur chemins forestiers et sentiers

Une halte contée sera proposée sur le parcours

Boissons et restauration sur place à partir de 18h

Inscription préalable conseillée (moins d’attente au départ) :

https://www.helloasso.com/associations/le-cerf-a-3-pattes

Départ au CERF A 3 PATTES

3 Rue du pré Michaux

51160 GERMAINE Renseignements : cerfa3pattes@gmail.com

5 à 6 kms sur chemins forestiers et sentiers

cerfa3pattes@gmail.com

CERF A 3 PATTES 3 Rue du pré Michaux Germaine

