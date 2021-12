Sotteville-lès-Rouen Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Soirée Radio Pirate Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Soirée « Radio pirate des sixties », un studio radio ambiance années 60 est installé dans la bibliothèque avec lectures et extraits musicaux. Les participants peuvent apporter un accessoire ou un vêtement des années 60. Soirée Radio Pirate Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen 110 rue des déportés 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

