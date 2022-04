Soirée ” Radio Crochet” Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour

Soirée ” Radio Crochet” Moncontour, 7 mai 2022, Moncontour. Soirée ” Radio Crochet” Moncontour

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-08 00:00:00

Moncontour Côtes d’Armor Moncontour La soirée du Radio Crochet se déroule au bar du Contre Temps à Moncontour. Les groupes et participants inscrits au préalable se succèdent durant la soirée afin d’interpréter les morceaux de leur choix. À la fin de la soirée, des récompenses sont attribuées selon le classement rendu par le jury. Que vous soyez des chanteurs / chanteuses affirmé(e)s ou non, vous avez votre place dans ce concours ! Les déguisements, la mise en scène et surtout la jovialité sauront vous démarquer auprès du jury qui ne saura pas y rester insensible ! Si vous souhaitez participer les inscriptions se font au bar du Contretemps ou sur le site Internet de Lamballe Terre & Mer. Gratuit +33 2 96 69 38 86 https://contact055417.wixsite.com/cdjmoncontour La soirée du Radio Crochet se déroule au bar du Contre Temps à Moncontour. Les groupes et participants inscrits au préalable se succèdent durant la soirée afin d’interpréter les morceaux de leur choix. À la fin de la soirée, des récompenses sont attribuées selon le classement rendu par le jury. Que vous soyez des chanteurs / chanteuses affirmé(e)s ou non, vous avez votre place dans ce concours ! Les déguisements, la mise en scène et surtout la jovialité sauront vous démarquer auprès du jury qui ne saura pas y rester insensible ! Si vous souhaitez participer les inscriptions se font au bar du Contretemps ou sur le site Internet de Lamballe Terre & Mer. Gratuit Moncontour

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Autres Lieu Moncontour Adresse Ville Moncontour lieuville Moncontour Departement Côtes d'Armor

Moncontour Moncontour Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncontour/

Soirée ” Radio Crochet” Moncontour 2022-05-07 was last modified: by Soirée ” Radio Crochet” Moncontour Moncontour 7 mai 2022 Côtes-d’Armor Moncontour

Moncontour Côtes d'Armor