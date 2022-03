Soirée Raclette ou sarrassou et bal Araules Araules Catégories d’évènement: Araules

Haute-Loire

Soirée Raclette ou sarrassou et bal Araules, 19 mars 2022, Araules. Soirée Raclette ou sarrassou et bal le bourg Salle polyvalente Araules

2022-03-19 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-19 le bourg Salle polyvalente

Araules Haute-Loire Araules EUR L’école Saint Joseph propose un repas raclette ou sarrassou à volonté suivi du bal gratuit animé par White Night.

Places limitées sur réservation obligatoire avant le 17 mars auprès des commerçants partenaires à la mairie

Pass sanitaire apel.ecole.st.joseph.araules@gmail.com le bourg Salle polyvalente Araules

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Araules, Haute-Loire Autres Lieu Araules Adresse le bourg Salle polyvalente Ville Araules lieuville le bourg Salle polyvalente Araules Departement Haute-Loire

Araules Araules Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/araules/

Soirée Raclette ou sarrassou et bal Araules 2022-03-19 was last modified: by Soirée Raclette ou sarrassou et bal Araules Araules 19 mars 2022 Araules Haute-Loire

Araules Haute-Loire