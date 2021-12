La Chaise-Dieu Café concert Le Blizart,rue de la Gare Haute-Loire, La Chaise-Dieu Soirée raclette & fléchettes Café concert Le Blizart,rue de la Gare La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

Café concert Le Blizart, rue de la Gare, le jeudi 23 décembre à 19:00

Venez étrenner les nouvelles fléchettes du Bliz, autour d’une raclette à volonté. Comme toujours, entrée libre pour les fléchettes et raclette sur réservation ! Formule Adulte : Raclette à volonté + dessert = 15€ Formule Enfants = Raclette à volonté + dessert = 8€ A noter que le Blizart partira en vacances une semaine après cette raclette, et sera de retour le lundi 3 Janvier !

Gratuit pour les fléchettes

Café concert Le Blizart,rue de la Gare La Chaise Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

