Soirée Raclette dans le chai Morizès Morizès Catégories d’Évènement: Gironde

Morizès

Soirée Raclette dans le chai Morizès, 20 janvier 2023, Morizès . Soirée Raclette dans le chai 3 Patatin Morizès Gironde

2023-01-20 – 2023-01-20 Morizès

Gironde 12 12 EUR Les vendredis de Janvier et Février venez déguster une raclette dans les chais du château entre amis ou en famille, en présence des viticulteurs. Découvrez des produits locaux qui composeront vos planches accompagné d’un verre de vin.

Sur réservation. Les vendredis de Janvier et Février venez déguster une raclette dans les chais du château entre amis ou en famille, en présence des viticulteurs. Découvrez des produits locaux qui composeront vos planches accompagné d’un verre de vin.

Sur réservation. +33 6 17 22 42 83 Château Haut-Pradot Haut-Pradot

Morizès

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Morizès Autres Lieu Morizès Adresse 3 Patatin Morizès Gironde Ville Morizès lieuville Morizès Departement Gironde

Morizès Morizès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morizes/

Soirée Raclette dans le chai Morizès 2023-01-20 was last modified: by Soirée Raclette dans le chai Morizès Morizès 20 janvier 2023 3 Patatin Morizès Gironde Gironde Morizès

Morizès Gironde