SOIRÉE RACLETTE – CONCERT Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Martin-sur-Ocre

SOIRÉE RACLETTE – CONCERT, 3 mars 2023, Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre. SOIRÉE RACLETTE – CONCERT Bar « LE TEMPS D’AIME » Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

2023-03-03 – 2023-03-03 Saint-Martin-sur-Ocre

Loiret Saint-Martin-sur-Ocre On écoute et on danse les compos du groupe PAPALAF On expérimente une raclette à la bougie produits d’Auvergne (fromage, jambon) ️ pas besoin d’éplucher les pommes de terre (elles sont bio) 15 euros par personne et on réserve car, il n’y a que 35 poêlons Merci, nous vous attendons nombreux téléphone : 0238365012 SOIRÉE RACLETTE – CONCERT +33 2 38 36 50 12 Bar Temps D’aime

Saint-Martin-sur-Ocre

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Martin-sur-Ocre Autres Lieu Saint-Martin-sur-Ocre Adresse Bar "LE TEMPS D'AIME" Saint-Martin-sur-Ocre Loiret Ville Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Departement Loiret Lieu Ville Saint-Martin-sur-Ocre

Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-sur-ocre saint-martin-sur-ocre/

SOIRÉE RACLETTE – CONCERT 2023-03-03 was last modified: by SOIRÉE RACLETTE – CONCERT Saint-Martin-sur-Ocre 3 mars 2023 Bar "LE TEMPS D'AIME" Saint-Martin-sur-Ocre Loiret Loiret Saint-Martin-sur-Ocre

Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Loiret