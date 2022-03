Soirée raclette au Bar-Restaurant Le Centre Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Catégories d’évènement: Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église

Soirée raclette au Bar-Restaurant Le Centre Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église, 5 mars 2022, Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église. Soirée raclette au Bar-Restaurant Le Centre Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église

2022-03-05 – 2022-03-05

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 17 EUR 29 place du 11 Novembre LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Avec le groupe SORS TES COUVERTS

Créneaux horaires : 19h, 20h30, 22h et 23h30 Pensez à réserver au plus tôt au 05 65 78 19 64 Le Bar-Restaurant Le Centre vous convie à la 2ème édition de sa soirée raclette ! Avec le groupe SORS TES COUVERTS

Créneaux horaires : 19h, 20h30, 22h et 23h30 Pensez à réserver au plus tôt au 05 65 78 19 64 Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Autres Lieu Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Adresse Ville Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église lieuville Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Departement Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laissac-severac-legliselaissac-severac-leglise/

Soirée raclette au Bar-Restaurant Le Centre Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église 2022-03-05 was last modified: by Soirée raclette au Bar-Restaurant Le Centre Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église 5 mars 2022 Aveyron Laissac-Sévérac l'Église

Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Aveyron