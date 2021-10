Margon Margon Hérault, Margon SOIREE QUIZZ FRANCAIS/ANGLAIS Margon Margon Catégories d’évènement: Hérault

QUIZZ, 15 €/personne sur réservation uniquement par mail : quizmargon@gmail.com ou au 06 72 97 22 95 / 06 89 09 06 78 , paiement au plus tard 28/10 ou mardi 02/11 à la salle des fêtes de 18h30 à 19h30. Pass sanitaire obligatoire. Le Comité des Fêtes de Margon organise une soirée Quizz Français/Anglais par équipe de 4 personnes, le samedi 6 novembre 2021 à partir de 18h30, salle des fêtes. Apéritif, repas suivi du

dernière mise à jour : 2021-10-19 par

