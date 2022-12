Soirée quizz de fin d’année au Café Lalalandes Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Soirée quizz de fin d'année au Café Lalalandes
3 Place de Verdun Café Lalandes Saint-Sever Landes

2022-12-30 19:00:00 – 2022-12-30 22:00:00

Landes Le café Lalalandes propose une soirée quiz pour cette fin d’année.

Venez nombreux !

Sur réservation +33 6 12 96 18 12 Café Lalalandes Pixabay

