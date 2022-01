SOIRÉE QUIZZ À MAZÉ Mazé-Milon, 4 février 2022, Mazé-Milon.

SOIRÉE QUIZZ À MAZÉ Mazé Médiathèque La bulle Mazé-Milon

2022-02-04 – 2022-02-04 Mazé Médiathèque La bulle

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mazé-Milon Maine-et-Loire Pays de la Loire

Soirée quiz – Culture et divertissement

Cinéma, musique, BD, littérature et plus encore : venez tester vos connaissances en famille tout en vous amusant.

Tout public à partir de 7 ans

Soirée quizz à Mazé

mediatheque@maze-milon.fr +33 2 41 80 61 31

Soirée quiz – Culture et divertissement

Cinéma, musique, BD, littérature et plus encore : venez tester vos connaissances en famille tout en vous amusant.

Tout public à partir de 7 ans

Mazé Médiathèque La bulle Mazé-Milon

dernière mise à jour : 2022-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire